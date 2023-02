Ekspolitimenn nekter straffskyld for drapet på Tyre Nichols i USA

De fem ble fremstilt i en domstol i Shelby fylke fredag. Der nektet de straffskyld for drap, overfall og bortføring. Dette var det første rettsmøtet. Neste rettsmøte skal holdes 1. mai.

Tyre Nichols ble pågrepet 7. januar og døde tre dager senere etter at han ble banket opp og grovt mishandlet i forbindelse med pågripelsen.

Videoopptak fra kroppskameraer viser Nichols, en 29 år gammel svart mann, rope «mamma» gjentatte ganger idet han ble sparket og slått av fem svarte politibetjenter etter å ha blitt dratt ut av bilen sin. Han ble sendt til sykehus med kritiske skader. Tre dager senere døde han.

Hendelsen skjedde i nabolaget der moren hans bor.

De fem betjentene ble siktet for drap, overfall og bortføring, samt noen øvrige punkter. Alle har fått sparken.

De fem har tidligere forklart at Nichols ble stanset for uforsvarlig bilkjøring. Men politisjef Cerelyn Davis har sagt at det ikke finnes dokumentasjon som beviser dette.

Hendelsen utløste flere demonstrasjoner, både i Memphis og i andre amerikanske byer. President Joe Biden ga uttrykk for sinne og sorg og ba folk demonstrere på fredelig vis.

Dette er en av flere saker der svarte amerikanere har blitt drept av politiet. Særlig George Floyds død i 2020 utløste omfattende demonstrasjoner over hele USA og i en rekke andre land.

