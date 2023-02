Ballongklubb frykter USA skjøt ned en av deres ballonger

The Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade forteller at de mistet kontakten med en av sine såkalte pico-ballonger over Alaska 11. februar. Det skjedde omtrent samtidig med at et amerikansk kampfly av typen F-22 skjøt ned et uidentifisert objekt med anslått samme størrelse i nærheten.

Pico-ballongen som forsvant var utstyrt med en liten GPS-sender som gjorde at de kunne følge ferden og blant annet registrere høyde og temperatur.

Dersom det stemmer at det var denne ballongen som ble skutt ned, brukte det amerikanske forsvaret i så fall en Sidewinder-rakett til drøyt 4,5 millioner kroner på å skyte ned en ballong som kostet drøyt 120 kroner, konstaterer Aviation Week.

