USA: Dette er al-Qaidas nye leder

– Vår vurdering er i tråd med FNs – at al-Qaidas nye de facto-leder Saif al-Adel har base i Iran, sa en talsperson for departementet onsdag. FN sa i en rapport tirsdag at oppfatningen blant de fleste medlemslandene er at Adel nå er gruppas leder.

Gruppa har imidlertid ikke formelt erklært at han er dens nye «emir» fordi Taliban-regjeringen i Afghanistan ikke har ønsket å erkjenne at den tidligere lederen Ayman al-Zawahri ble drept i et amerikansk angrep i Kabul i juli, ifølge FN.

I tillegg er det betent for sunniislamistiske al-Qaida at Adel befinner seg i primært sjiamuslimske Iran.

– Hans oppholdssted stiller spørsmål som har å gjøre med al-Qaidas ambisjoner om å ta lederskap over en global bevegelse i møte med utfordringer fra IS, skriver FN i rapporten. Adel, som skal være 62 år gammel, er tidligere oberstløytnant i de egyptiske sikkerhetsstyrkene og har lenge vært sentral i ledelsen i al-Qaida.

Han var med i opptreningen av noen av flykaprerne som tok del i terrorangrepene mot USA 11. september 2001, ifølge organisasjonen US Counter Extremism Project.

Han er ettersøkt av FBI for innblanding i bombeangrepene mot USAs ambassader i Tanzania og Kenya i 1998, og USA har utlovet dusør på opptil 10 millioner dollar for informasjon som kan føre til at han blir pågrepet.

[ Tenketank: Russland har mistet nesten 40 prosent av sine tanks ]