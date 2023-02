– Putin vil neppe varsle opptrapping

Russland har innledet en offensiv i Øst-Ukraina idet det nærmer seg ettårsdagen for invasjonen i Ukraina 24. februar. Men noe varsel om videre opptrapping er ikke å vente når Putin om få dager holder en større tale, hevder den internasjonale tenketanken Institute for the Study of War (ISW) i den siste oppdateringen om Ukraina-krigen.

– Russlands president Vladimir Putin vil sannsynligvis ikke kunngjøre noen tiltak for ytterligere opptrapping av krigen i Ukraina, noen større nye mobiliseringsinitiativ eller noen ny betydelig politikk når han etter planen holder sin tale til den russiske nasjonalforsamlingen 21. februar, skriver ISW.

Talen, som skal holdes 21. februar, er en årlig foreteelse, og kan sammenlignes med talen om rikets tilstand fra USAs president, skriver tenketanken.

Utarmet

Krigen har gått kraftig utover ressursene til russiske styrker, hevder ISW.

– Russlands kostbare militære operasjon i Ukraina har sannsynligvis i betydelig grad utarmet det russiske utstyret og arbeidskraften som trengs for å opprettholde en vellykket storskala offensiv i Øst-Ukraina, skriver ISW.

ISW viser til en opptelling fra en annen tenketank, International Institute of Strategic Studies (IISS), som Dagsavisen omtalte onsdag.

Den anslår at Russland har mistet nesten 40 prosent av stridsvognene de hadde før krigen, og halvparten av nøkkeltanksene som brukes til kamp. Tallene er i hovedsak basert på åpne kilders bilder fra droner, satellitter og fra slagmarken, og er hentet fra perioden fra krigen startet i februar 2022 til slutten av november. IISS mener Russlands stridsvogner i denne perioden ble redusert med 38 prosent, fra 2.927 til 1.800. Det er antatt at flere tanks er blitt ødelagt etter dette også.

Ukrainas antall tanks er anslått å ha økt fra 858 til 953. Selv om de har mistet mange, har de også tatt over mange fra Russland, og mottatt gamle tanks fra Polen, Tsjekkia og andre land som har gamle stridsvogner fra sovjettiden. Men landet har altså fortsatt langt færre stridsvogner enn Russland, skrev IISS.

Sliter på bakken

Manglende russisk suksess rundt en viktig ukrainsk bastion har begynt å få flere til å stille spørsmål ved Russlands evne til å holde på en storskala offensiv, skriver The New York Times, og viser til rapporter fra både ukrainske og vestlige tjenestepersoner, ukrainske soldater, russiske soldater som er tatt til fange og russiske såkalte militærbloggere.

Det er kampen om byen Vuhledar som omtales. Å få kontroll her er blitt ansett som et første skritt i den russiske våroffensiven. Men det er i ferd med å avtegne seg et bilde av en vaklende russisk operasjon, der den russiske hæren har mistet både mange soldater og tanks i kampene rundt byen, skriver avisen. Men også Ukraina skal ha gått på tap der i form av soldater og utstyr.

USAs forsvarssjef Mark Milley sier han fortsatt tror krigen vil ende ved forhandlingsbordet, og at han tror verken Ukraina eller Russland vil nå alle sine mål militært.

– Det vil være nærmest umulig for russerne å oppnå sine politiske mål med militære midler. Det er usannsynlig at Russland vil overkjøre Ukraina. Det kommer rett og slett ikke til å skje, sier han i et intervju med The Financial Times.

– Det vil også være veldig, veldig vanskelig for Ukraina å kaste ut russerne fra hver eneste tomme av det russisk-okkuperte Ukraina i år, sier han.

– Det betyr ikke at det ikke kan skje, men det vil være ekstremt vanskelig. Og det vil innebære en kollaps av den russiske hæren.

