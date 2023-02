Nok en gang sier politiet i Sverige nei til koranbrenning

Det er andre gang på kort tid at det svenske politiet nekter demonstranter å brenne Koranen.

De skriver i sin begrunnelse at svensk PST mener at koranbrenning har økt, og kan øke, terrortrusselen mot Sverige og faren for angrep mot «svenske interesser».

Politiet konstaterer imidlertid at det ikke tyder på at alvorlige hendelser hadde kunnet oppstått ved selve markeringen, ifølge SVT.

Svenske medier skriver ikke hvem som hadde meldt inn at de planla å brenne Koranen.

[ Jenter blir advart mot neddoping på utestedet – nå svarer politiet ]