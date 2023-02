CNN: Trumps tidligere stabssjef stevnet i etterforskning

Spesialetterforsker Jack Smiths kontor ber om dokumenter tilknyttet kongress-opprøret 6. januar 2021 og vil ha Meadows til å vitne, opplyser en kilde med kjennskap til saken til kanalen. Meadows skal ha blitt stevnet en gang i januar.

Smith ble i november utnevnt av justisdepartementet til å etterforske de hemmeligstemplede dokumentene som ble funnet i Trumps Florida-hjem i fjor sommer – samt en egen etterforskning av Trump og hans alliertes forsøk på å omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020.

Forrige uke ble Trumps visepresident Mike Pence stevnet i forbindelse med etterforskningen. Pence sa onsdag at han motsetter seg stevningen og at han vil gå rettens vei for å stanse den, opp til høyesterett om nødvendig.

