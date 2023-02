– Sender sjokkbølger

– I hodet mitt og hjertet mitt vet jeg at dette er tidspunktet. At det er riktig for meg, for partiet mitt og for landet, sa Nicola Sturgeon i det som i britisk presse blir beskrevet som en sjokkbeskjed: At hun nå vil gå av som førsteminister.

Nicola Sturgeon leder Det skotske nasjonalistpartiet (SNP), som har uavhengighet fra Storbritannia som sin store kampsak.

Sturgeon sier hun har tenkt på å gå av i noen uker nå.

– Å gi absolutt alt av seg selv i denne jobben er den eneste måten å gjøre det på. Landet fortjener intet mindre. Men det kan bare gjøres av noen i en viss tid. For meg er det nå en fare for at det blir for lenge, sa Sturgeon, og sa at man som førsteminister er på vakt hele døgnet og med praktisk talt intet privatliv.

Hun avviser at avgangen kommer av at hun har vært under press den siste tiden, blant annet på grunn av en kontroversiell kjønnsreform og strategien for uavhengighet.

– En bombe

– Dette er en bombe som vil sende sjokkbølger gjennom skotsk politikk, skriver politisk reporter for BBC i Skottland, Philip Sim, i en analyse.

Nicola Sturgeon har vært en frontfigur for skotsk uavhengighetskamp i årevis, som leder av SNP og førsteminister i Skottland siden 2014, og medlem av det skotske parlamentet helt siden 1999. Nå mister SNP sin frontfigur, uten at en opplagt etterfølger står klar.

Det skjer i en viktig periode for uavhengighetskampen.

– Hennes regjering står i et avgjørende øyeblikk i jakten på SNPs grunnleggende mål, skotsk uavhengighet, påpeker BBCs Philip Sim.

Sturgeon blir i jobben til en ny leder av SNP er valgt, og fortsetter i det skotske parlamentet til neste valg i Skottland.

Førstelektor Erik Mustad ved Universitetet i Agder har fulgt britisk politikk i flere tiår.

– Hun har ikke oppnådd det hun ønsker, uavhengighet, som hun har jobbet med siden 2014. Det gjorde ikke forgjengeren Alex Salmond heller. Det er et ettermæle som kanskje er vanskelig å forsone seg med, sier Mustad til Dagsavisen.

Storbritannia-ekspert Erik Mustad. (Andersen, Trine/NTB scanpix)

Han sier kampene hun har stått i trolig har tatt hardt på.

– Hun har virket ganske resignert på en del områder i det siste, og sånn sett var det ikke så overraskende at hun går. Det tar på å være i front i politikken. Politisk sett er kanskje likevel tidspunktet overraskende for mange, at hun går nå. Det er også litt overraskende at det skjer uten at det er noen opplagt etterfølger klar, sier Mustad.

Satser på neste valg

Neste måned skal SNP holde et ekstraordinært møte for å avgjøre hvordan partiet skal gå fram videre, etter at kampen for uavhengighet fikk et stort tilbakeslag i november. Da slo Storbritannias høyesterett fast at det skotske parlamentet ikke har myndighet til å tilrettelegge for en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet uten godkjennelse av den britiske regjeringen. Det var en ventet beslutning, men likevel et slag for SNP.

Etter det sa Nicola Sturgeon at neste valg til det britiske parlamentet, som er ventet i 2024, i praksis vil bli en de facto folkeavstemning om uavhengighet i Skottland. Dersom SNP vinner storseier basert på dette, håper SNP at det skal være nok til at den britiske regjeringen gir etter og tillater folkeavstemning.

Skottland har allerede hatt en folkeavstemning om uavhengighet. Det skjedde i 2014, og da kunne avstemningen bli avholdt fordi Storbritannias daværende statsminister David Cameron hadde sagt ja til å la skottene arrangere dette. Den gang svarte 55 prosent av skottene nei til uavhengighet, mens 45 prosent stemte ja.

Mange snakket om at det var et spørsmål som kom opp kun én gang i løpet av en generasjon. Men SNP har ikke lagt vekk drømmen, og har satt saken på agendaen igjen. De mener brexit har styrket behovet for en ny folkeavstemning. SNP var sterkt imot å gå ut av EU. Det var også skottene generelt: Selv om det ble flertall totalt for brexit i befolkningen Storbritannia (52 stemte for brexit, 48 prosent mot), stemte hele 62 prosent av skottene for at Storbritannia skulle bli i EU.

Labour ser en mulighet

Labour-politikere i Skottland var raske med å juble onsdag.

– Nå er det over for uavhengighetskampen, sier en Labour-politiker ifølge Sky News.

Labour håper også å vinne velgere på at SNP nå mister sin store profil. Skottland var i veldig mange år en Labour-bastion, men har mistet enormt med støtte i Skottland. SNP har vært det dominerende partiet i Skottland i mange år nå.

Erik Mustad sier det kan være et vindu for Labour nå.

– Det er absolutt en mulighet for Labour og de andre partiene når frontpartiet mister sin populære leder. Det blir spennende å se hva det gjør med opinionen, og om den nye lederen evner å få partiet på oppadgående kurve, sier han.

Blant de fremste til å ta over som det tippes om nå, er blant annet Kate Forbes, Humza Yousaf, Angus Robertson og John Swinney. Særlig 32 år gamle Kate Forbes nevnes som et aktuelt navn av enkelte kommentatorer.

– Det kan være bra for SNP å få inn en ny leder fra neste generasjon som kan være et friskt pust med en litt annen innfallsvinkel, som kan finne nye politiske argumenter for hvorfor Skottland skal være uavhengig. Regjeringen i London har lukket ørene i det siste, sier Mustad.

Har vært populær

Sturgeon har gjennom mange år skåret bra eller svært bra på popularitetsmålinger. På den siste målingen fra YouGov sa 52 prosent av skottene at hun gjorde en god jobb, mens 39 prosent mente hun gjorde en dårlig jobb. Under pandemien mente over 70 prosent at hun gjorde en god jobb.

– Hun var veldig populær under pandemien, men det har gradvis gått ned for henne. Både hun og partiet har ligget litt lavere enn ellers i det siste, sier Mustad.

Målingene på uavhengighet har vekslet mellom flertall for ja og nei de siste årene, og den siste viste et nei.

– SNP har fortsatt et godt grep om skotsk politikk, og det er ingen som står klare til å ta over velgermassen deres. Men i dårlige økonomiske tider som nå, er det kanskje ikke en god tid for uavhengighetskamp. Velgerne heller mot status quo fordi de er redde for at uavhengighetskampen skal gå på bekostning av å få økonomien på rett kjøl, sier Erik Mustad.

