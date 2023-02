Datasystemet til Lufthansa er nede i hele verden

Saken er oppdatert

Avisen skriver at feilen har forårsaket kaos på flyplasser over hele verden. Både systemene for innsjekk og boarding er rammet.

Selskapet bekrefter til avisen at systemet er nede, men at de fremdeles undersøker omfanget. Alle Lufthansas datterflyselskaper er også rammet.

Feilen gjør at ingen fly kan ta av, at flyplaner ikke kan bli laget og data ikke kan bli overført.

Bilder og video fra flere tyske flyplasser viser kaos i avgangshallene.

Det er ikke klart hvordan datafeilen oppsto. En talsperson bekrefter til Bild at det jobbes intenst med å rette feilen.