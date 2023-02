Tar ikke gjenvalg: Senatoren vil være 91 når hun gir seg

Senator Dianne Feinstein fra California kunngjorde tirsdag kveld at hun ikke søker gjenvalg i 2024. Feinstein er i dag 89 år og fyller 90 i juni.

Kunngjøringen betyr at en helt spesiell politisk karriere går mot slutten. Den har gått over seks tiår til sammen, og Feinstein har stått i bresjen for en rekke politiske kamper som klimaspørsmål, reproduktive rettigheter og begrensninger på våpen.

– Hun er en legende – en legende i California, en legende i Senatet, sa Chuck Schumer, flertallsleder i Senatet og Feinsteins partifelle, ifølge The Washington Post.

Han sier Feinstein har «knust glasstaket» flere ganger – en betegnelse for usynlige barrierer kvinner har møtt i arbeidslivet gjennom tidene.

Feinstein har tidligere vært ordfører i San Francisco, og ble valgt inn i Senatet i 1992. Da var det bare to kvinnelige senatorer – i dag er det 25.

