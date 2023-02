Stoltenberg åpner for at Finland kan bli Nato-medlem før Sverige

Stoltenberg fikk spørsmål om hvorvidt Nato kan godta at Tyrkia slipper Finland inn i alliansen uten Sverige da han ankom Natos forsvarsministermøte tirsdag morgen.

– Hovedspørsmålet er ikke hvorvidt Finland og Sverige ratifiseres sammen, svarte Stoltenberg.

– Hovedspørsmålet er at de begge ratifiseres som fullverdige medlemmer så fort som mulig. Jeg er trygg på at de blir fullverdige medlemmer og jobber hardt for at begge skal bli ratifisert så fort som mulig, la han til.

Åpnet for alenegang

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto vakte oppsikt da han for få uker siden åpnet døra på gløtt for at Finland kan bli medlem av Nato uten Sverige.

De to landene søkte om medlemskap samtidig i fjor vår. Siden den gang har konflikten mellom Sverige og Tyrkia eskalert.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan antydet nylig at Tyrkia kan godta finsk Nato-medlemskap, men ikke svensk.

I ettertid har både Finlands statsminister Sanna Marin og president Sauli Niinistö slått fast at de to landene fortsatt ønsker å gå inn i Nato sammen.

[ – Russland og Kina går mot enkeltpersoner gjennom sosiale medier ]

– På et bedre sted

Finland og Sverige deltar begge på denne ukens forsvarsministermøte i Brussel.

Ifølge Stoltenberg er de to landene på et mye bedre sted nå enn før de søkte seg inn i Nato i fjor.

– De har fått bilaterale sikkerhetsgarantier fra flere allierte, de er i ferd med å integreres i Nato, og Nato har økt tilstedeværelsen i denne regionen, sa Stoltenberg til pressen tirsdag morgen.

Forhandlingene om Nato-medlemskap mellom Tyrkia, Sverige og Finland brøt sammen etter at den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan satte fyr på Koranen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm.

[ Nikki Haley taler Donald Trump midt imot ]