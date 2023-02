Haley hadde på forhånd varelet at hun ville komme med «en stor kunngjøring» 15. februar. Det var derfor ventet at dette ville skje på et massemøte i hjemstaten South Carolina, der hun har vært guvernør i seks år.

I stedet kom nyheten i en video hun delte på Twitter tirsdag.

Fra før har Donald Trump lansert sitt kandidatur.

