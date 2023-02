USA nekter for å ha sendt ballonger over Kina

De høytflygende amerikanske ballongene ble sendt inn over Kina uten myndighetenes tillatelse, sa en talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet mandag.

Kina har ellers ingen kjennskap til de tre ukjente objektene som de siste dagene er skutt ned over USA og Canada, sier talspersonen.

Det hvite hus avviser påstandene om at USA har sendt ballonger over Kina. John Kirby, talsmann for Bidens nasjonale sikkerhetsråd, sier til MSNBC at anklagene fra Kina ikke er sanne.

Kina har tidligere innrømmet at den store ballongen som ble skutt ned utenfor kysten av South Carolina for åtte dager siden, var kinesisk.

USA hevder at det var en spionballong, mens Kina hevder at det var en værballong på avveie.

