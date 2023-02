Tredje objekt skutt ned på tre dager av USA

Kongressmedlem Jack Bergman fra Michigan bekrefter at USAs militære har skutt ned et objekt over Lake Huron i delstaten søndag.

– Jeg setter pris på jagerpilotenes raske avgjørelse. Det amerikanske folk fortjener langt flere svar enn vi har nå, skriver Bergman på Twitter.

Skutt ned på Bidens ordre

Objektet ble skutt ned av F-16-fly på ordre fra president Joe Biden, sier Pentagon-talsperson Patrick Ryder i en uttalelse.

Selv om det ikke utgjorde noen militær trussel, kunne det ha forstyrret flytrafikken da det var på rundt 6,1 kilometers høyde, og det kunne potensielt blitt brukt i etterretning.

Objektet synes å være åttekantet i formen med strenger festet i det, men uten noen synlig last, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters.

Nyhetsbyrået får videre opplyst at det nylig fløy i nærheten av viktige militæranlegg i Montana, der luftrommet lørdag ble stengt.

Canada stengte luftrom

Nedskytingen skjedde samtidig som at Canada opplyste at de hadde stengt et luftrom over Ontario, som grenser til Michigan. Det er ikke kjent om disse hendelsene har noen sammenheng.

Tidligere søndag stengte USA et luftrom over Lake Michigan. Lørdag ble et ukjent flygende objekt skutt ned over Yukon i Canada, kun en dag etter at et tilsvarende objekt ble skutt ned over Alaska.

– Våre innbyggeres sikkerhet er vår førsteprioritet, og derfor tok jeg avgjørelsen om å skyte ned det uidentifiserte objektet, sa Canadas statsminister Justin Trudeau søndag.

Kinesisk ballong

Gjenstanden som ble skutt ned over Canada, var den tredje kjente som har krenket nordamerikansk luftrom de siste to ukene.

Tidligere denne måneden ble luftrommet stengt som svar på den kinesiske ballongen som ble skutt ned utenfor South Carolina forrige helg. USA mener ballongen ble brukt til spionasjeformål, mens Kina hevder at det var en værballong på avveie.

Etter at forespørsler ble avvist i flere dager, har USA vært i kontakt med Kina om den angivelige spionballongen, sa Pentagon-tjenesteperson Melissa Dalton til journalister søndag.

Pentagon sier at de siden ballonghendelsen har viet mer energi til å følge opp ting som dukker opp på radaren. De har ikke klart å slå fast hva de siste objektene som er blitt skutt ned, er, eller hvor lenge de hadde vært i luften.

– Det er en grunn for at vi kaller dem objekter og ikke ballonger, sier general Glen VanHerck i det amerikanske luftforsvaret søndag.

Militæret vil forsøke å hente opp objektet som ble skutt ned over Lake Huron, som de tror landet i canadisk farvann, for å undersøke det, ifølge VanHerck.

