Moldovas president anklager Russland for kupplaner

Den påståtte planen ville omfattet sabotører med militær bakgrunn, kledd i sivil, som skulle utføre voldelige handlinger, angripe statsinstitusjoner og ta gisler, sa Sandu til journalister mandag.

– Iscenesatt som protester utført av den såkalte opposisjonen, ville amatørene forsøke å styrte den konstitusjonelle orden og erstatte det legitime styret i Chisinau med et illegitimt, la hun til. Hun åpnet ikke for spørsmål etter uttalelsen.

Sandus påstand kommer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fortalte EU-toppmøtet at ukrainske myndigheter har avdekket en plan russisk etterretning hadde for å ødelegge Moldova.

Moldova med sine 2,6 millioner innbyggere ligger mellom Romania og Ukraina. Landet fikk status som søkerland til EU i fjor sommer. Det siste året har det vært en rekke demonstrasjoner mot regjeringen, arrangert av oligarken Ilan Shor. Han ble i oktober satt på USAs sanksjonsliste på grunn av forbindelser til Russlands regjering.

I tillegg skal russerne ha planlagt å bruke utlendinger fra Russland, Belarus, Serbia og Montenegro, sier Sandu.

– Men Kremls forsøk på å bringe vold til landet vårt vil ikke lykkes, sier hun.

