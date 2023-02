Israels president ber Netanyahu utsette omstridt rettsreform

Den israelske regjeringen vil gi seg selv større makt til å utnevne dommere, og den vil også svekke høyesterett ved å gi et simpelt flertall i nasjonalforsamlingen rett til å vedta lover som tidligere er avvist av høyesterett.

Forslaget, som etter planen skal stemmes over mandag, har utløst massive demonstrasjoner og vil ifølge kritikere svekke rettsvesenets uavhengighet og demokratiet i Israel og bringe landet i autoritær retning. Flere trekker paralleller til Ungarn og Polen.

Kritikerne anklager også Netanyahu for å ha underliggende motiver ettersom han selv er tiltalt for korrupsjon og tillitsbrudd. Selv hevder han å være utsatt for politisk heksejakt og håper at saken mot ham vil bli henlagt.

Kruttønne

Israels president Isaac Herzog ber nå Netanyahu om å legge reformforslaget i skuffen og forhandle fram et kompromiss med opposisjonen.

– Jeg føler, vi føler alle at det er rett før en kollisjon, til og med en voldsom kollisjon, at vi befinner oss i en kruttønne før den eksploderer, sa han i en TV-sendt tale søndag kveld.

Presidenten i Israel har stort sett en seremoniell rolle, men skal også fungere som et moralsk kompass og en samlende skikkelse i landet.

– Det lar seg gjøre å komme fram til enighet, sa Herzog, som tilbyr seg å mekle i striden mellom regjeringen og opposisjonen.

– Akkurat slik du måtte ønske, akkurat når du vil, bare vi beveger oss i konstruktiv og bærekraftig retning og får en slutt på den villedende, fornærmende og avvisende diskursen, sa han.

Herzog la også fram en plan for dialog, som får støtte fra opposisjonens leder Yair Lapid.

Skurker

– De ønsker å ødelegge systemet, for systemet har ikke vært snill mot dem, sier lederen for Bevegelsen for kvalitetssikring av Israels regjering, Eliad Shraga.

– Dette er et fiendtlig forsøk fra en gjeng med skurker, sier han.

Shragas bevegelse organiserte mandag en ny massedemonstrasjon utenfor den israelske nasjonalforsamlingen i Jerusalem, der den første avstemningen over Netanyahu-regjeringens forslag er varslet.

Titusenvis av mennesker møtte fram og ropte slagord som «Skam dere!», og noen bar også plakater med tekster som «Redd Israels demokrati» og «Hele verden ser på».

Også i andre israelske byer ble det holdt demonstrasjoner mandag, slik det også har vært holdt hver eneste lørdag de siste seks ukene.

Biden-advarsel

Alt fra tidligere og nåværende riksadvokater og dommere til offiserer i hæren, lærere og studenter har sluttet opp om protestene, og i helgen kom også USAs president Joe Biden med det som blir oppfattet som en klar advarsel til Netanyahu.

– Det geniale med USAs og Israels demokrati er at de begge er bygget på sterke institusjoner, på etterprøvbarhet og på et uavhengig rettsvesen, sa Biden til New York Times.

– Det er svært viktig å bygge konsensus i forbindelse med grunnleggende endringer, for å sikre at folk står bak dem slik at de kan opprettholdes, la han til.

Netanyahu og hans tilhengere mener de foreslåtte endringene er nødvendige for å tøyle et rettsvesen som har for mye makt.

Politisert rettsvesen

Mandagens varslede avstemning i Knesset er bare den første av flere slike avstemninger, men vil vise om Netanyahu-regjeringen virkelig akter å presse gjennom forslaget om rettsreform.

Seniorforsker Amir Fuchs ved tankesmia Israel Democracy Institute er blant dem som frykter følgene dersom det skulle skje. Han mener at Israel da vil ende opp med et sterkt politisert rettsvesen der dommerne er lojale overfor statsministeren og ingen lenger kan sette ned foten overfor de folkevalgte.

Når alt kommer til alt vil den varslede reformen gi regjeringspartiet eller en sittende koalisjonsregjering anledning til å vedta de lovene de måtte ønske, sier han.

– De vil få total makt og kan vedta hva som helst, sier Fuchs.

[ – Det å se døde mennesker blir vanskeligere jo eldre jeg blir ]