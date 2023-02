Biden setter sammen et team fra flere etater for å granske flygende objekter

John Kirby, talsmann for Bidens nasjonale sikkerhetsråd, opplyste på en pressekonferanse mandag at USAs president Joe Biden setter sammen et team fra flere etater for å granske de uidentifiserte objektene i amerikansk og canadisk luftrom.

Kirby slo fast at gjenstandene som er skutt ned, ikke var bemannet. Hvordan de ble drevet fram og kunne manøvrere, var ikke åpenbart synlig.

Et av objektene ble skutt ned over Huronsjøen i Michigan. Det ligger etter alt å dømme på dypt vann, ifølge Kirby. Canadiske myndigheter opplyste tidligere mandag at dårlig vær hindret leting og innhenting av vrakdeler etter en annen nedskytning over Yukon.

Kirby sa også at USA mener Kina har et militært program for etterretningsballonger som opererer i stor høyde.