Ballong-striden: Dette har skjedd

Hva har skjedd?

Oppstyret de siste dagene begynte i starten av februar, da en ballong ble observert over USA nordvest i landet, og amerikanske myndigheter mistenkte at det var en kinesisk spionballong. Landets forsvarsdepartement meldte dette 3. februar, og sa den hadde blitt observert siden 1. februar.

4. februar ble ballongen over USA skutt ned over østkysten. Det skjedde på president Joe Bidens ordre.

President Joe Biden, her avbildet da han snakket med pressen i forbindelse med at ballongen hadde blitt skutt ned. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Hva sier USA og Kina?

Kinas utenriksdepartement innrømmet at ballongen var kinesisk, men har hevdet at det var en sivil værballong. Dette avviste USA, og sa at den hadde overvåkingsutstyr. USA sa at de hadde sett lignende ballongaktivitet før, men at denne saken skilte seg ut fordi ballongen hadde vært i amerikansk luftrom i en lengre periode.

USAs etterretningstjeneste har hevdet at ballongen var en del av et større kinesisk overvåkingsprogram. Det hvite hus har sagt at slike ballonger inngår i en flåte med ballonger som er utviklet for å utføre overvåkingsoperasjoner.

Ballongen som ble skutt ned har skapt forsterket diplomatisk spenning mellom USA og Kina. (Kiichiro Sato/AP)

Kinesiske myndigheter reagerte sterkt på nedskytingen, og kalte det en overreaksjon. De avviser at ballongen er blitt brukt til spionasje.

Kinas utenriksdepartementet sa mandag 13. februar at USA har sendt ballonger inn i kinesisk luftrom mer enn ti ganger det siste året.

– Det er ikke uvanlig for USA å innta luftrommet til andre land ulovlig, sa en talsperson for utenriksdepartementet, Wang Wenbin.

Han sa at USA bør gjøre litt selvrefleksjon «i stedet for å sverte og anklage Kina».

Det hvite hus har på sin side avvist at USA har sendt ballonger inn i kinesisk luftrom mer enn ti ganger det siste året.

Hva har skjedd etter at den første ballongen ble skutt ned?

Fredag 10. februar ble et «ukjent flygende objekt» skutt ned over Alaska på ordre fra president Joe Biden. Dette var et mye mindre objekt enn ballongen som ble skutt ned.

Lørdag 11. februar ble nok et ukjent objekt skutt ned, denne gang over Canada, av jagerfly fra USA. Også dette objektet var mye mindre enn ballongen som først ble skutt ned over kysten av USA.

Søndag 12. februar ble enda et objekt skutt ned: Amerikanske jagerfly skjøt ned et flygende objekt over Michigan. Det utgjorde ingen militær trussel, men ble skutt ned fordi det kunne forstyrre flytrafikken.

Det amerikanske militæret er usikker på hva de tre siste flygende objektene var, og hvordan de har holdt seg i lufta.

Kommandosjef Glen VanHerck sa at det ikke var noen indikasjon på noen trussel.

– Jeg karakteriserer dem ikke som ballonger. Det er en grunn til at vi kaller dem «objekter», sier han ifølge BBC.

Hva betyr dette for forholdet mellom USA og Kina?

Spenningen har økt mellom de to stormaktene, og kommer i en tid med høy internasjonal spenning fra før. Like etter at ballongen som senere ble skutt ned ble oppdaget, utsatte USAs utenriksminister Antony Blinken et planlagt besøk til Kina på ubestemt tid. Blinken ville blitt den første ministeren fra Joe Bidens administrasjon som møtte Kinas leder Xi Jinping, og det ville vært første møte på seks år mellom en amerikansk utenriksminister og Kinas leder. Men Blinken har sagt at han ønsker å reise til Kina så tidlig som mulig, bare forholdene ligger til rette for det.

USA har svartelistet flere kinesiske selskaper som de mener selger utstyr til Kinas forsvar, blant annet ballonger.

De tre siste objektene vet man for lite om til å knytte til Kina.

Hvordan har reaksjonene vært i USA?

I USA har nedskytingene også ført til kritikk av Biden-administrasjonen – men kritikken har gått på ulike ting. Av enkelte republikanere er Biden kritisert for å ha reagert for sent med å skyte ned ballongen. Andre har igjen sagt at administrasjonen har vært for «trigger-happy». Administrasjonen er også kritisert for ikke å informere Kongressen godt nok.

Hva er ubesvart?

Veldig mye. En rekke spørsmål er ikke avklart. CNN påpeker blant annet at følgende spørsmål ikke er besvart:

Er de siste objektene, som ble skutt ned etter den kinesiske ballongen, knyttet til Kinas overvåkingsprogram overhodet?

Om de ikke er knyttet til Kina, er objektene knyttet til en annen fremmed makt eller gruppe, eller privat selskap?

Har disse objektene noen sammenheng med hverandre overhodet, eller er de resultat av at man rett og slett har vært mer oppmerksom i det siste?

Har det vært mer av slike flygende objekter i det siste, eller har man også tidligere sett slike objekter, men ikke gjort noe med det?

Hva blir de politiske konsekvensene, både innenriks og vis-à-vis Kina?

