Berlin holder omvalg etter at det forrige ble erklært ugyldig

Om lag 2,4 millioner innbyggere kan delta i valget på ny delstatsforsamling og tolv bydelsutvalg.

En rekke partier klaget på valget som ble holdt i september 2021, og i november i fjor erklærte en domstol i Berlin valget for ugyldig.

Under det forrige valget gikk valglokalene tomme for stemmesedler, i tillegg til at stemmesedler havnet i feil bydeler. Resultatet var at velgerne måtte stå flere timer i kø.

Valget kan komme til å endre den politiske sammensetningen i byen. Meningsmålinger tyder på at den sosialdemokratiske ordføreren Franziska Giffey kan komme til å bli byttet ut med høyresidens kandidat.

