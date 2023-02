Baby reddet i Tyrkia etter seks dager i ruinene

Det melder den tyrkiske rikskringkastingen TRT søndag.

Gutten ble søndag gravd fram av redningsmannskap i Hatay-provinsen sørøst i Tyrkia. De ble klar over at barnet lå under bygningsmassene da de hørte ham gråte. Han hadde ligget i ruinene i hele 140 timer før han ble tatt hånd om.

En 35 år gammel mann ble reddet fra en sammenrast bygning i den samme provinsen etter 149 timer, ifølge TV-stasjonen.

Dødstallet etter jordskjelvene i Tyrkia og Syria har nå passert 28.000. Samtidig som enkelte fortsatt blir funnet i live, blir hundrevis av omkomne gravd fram. På mindre enn et døgn har dødstallet økt med over 3.000.

Faren for epidemier øker i jordskjelvrammede områder

Etter hvert som dagene går, blir det stadig større fare for sykdomsutbrudd i de jordskjelvrammede områdene i Tyrkia og Syria.

De mange likene som fortsatt ligger i ruinene, kan komme til å forurense vannforsyningene, advarer Thomas Geiner, en lege som deltar i et tysk redningsteam i Tyrkia.

Mange steder har folk heller ikke tilgang på toaletter, noe som også er en fare for drikkevannet.

– I områder der mennesker ikke har tilgang til rent drikkevann, er det på et visst punkt fare for epidemier, sier han.

Ifølge Geiner minner situasjonen ham om den som utspilte seg etter jordskjelvet i Haiti i 2010.

Han understreker at det er viktig å få hjelpen ut i løpet av få dager, men han erkjenner at det nesten er umulig å få nødvendig infrastruktur på plass overalt.

På den andre siden av grensen, i opprørskontrollerte områder av Syria, mangler redningsmannskap fortsatt maskiner til å grave fram omkomne med, samt helt grunnleggende hjelp til de overlevende.

[ FN anslår at dødstallet etter jordskjelvene i Tyrkia og Syria vil dobles ]

[ Opprettet spleis for familien i Tyrkia: – Under skjelvene på tirsdag møttes hele familien på FaceTime for å si «farvel» ]