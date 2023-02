WHO-sjefen har ankommet Aleppo

Ifølge det syriske nyhetsbyrået Sana skal Tedros besøke sykehus og tilfluktssentre sammen med Syrias helseminister og Aleppos guvernør.

Han ankom Syria fem dager etter at to kraftige jordskjelv førte til enorme ødelegger både på tyrkisk og syriske side av grensen. Med seg hadde han 37 tonn medisinsk nødhjelp.

– Vi er veldig glade for å kunne komme med disse forsyningene, sa Tedros etter ankomsten på flyplassen i Aleppo.

– Dette er de første forsyningene vi sender, la han til og lovet mer hjelp de neste dagene.

Tedros uttrykte også bekymring for konsekvensene av skjelvet, blant annet for diaré og for at skjelvene skal føre til at folk får mentale problemer.

Aleppo var i flere år delt i en opprørskontrollert og en regjeringskontrollert del. Regimet tok til slutt kontroll over hele byen etter år med harde kamper og luftangrep, som førte til store ødelegger og tap av mange sivile liv.