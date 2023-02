Flere medier: Trump har overlevert hemmeligstemplede dokumenter

Det er også blitt overlevert en bærbar datamaskin og en tom mappe som var hemmeligstemplet, sier en person som er kjent med saken til AP.

Ifølge APs kilde ble en håndfull hemmeligstemplede dokumenter funnet under et søk for flere uker siden i Trumps Florida-hjem Mar-a-Lago. Dokumentene ble raskt levert til justisdepartementet.

Trumps juridiske team overvåket mens etterforskerne gransket boligen. Dokumentene ble funnet i en boks som inneholdt tusenvis av sider, sier personen.

Flere kilder opplyser det samme til ABC News.

Ransaket tidligere visepresident

Opplysningene kommer samme dag som FBI gransket Trumps visepresident Mike Pences bolig. Der fant etterforskerne ett gradert dokument som de tok med seg, sier den tidligere visepresidentens rådgiver Devin O'Malley i en uttalelse.

Ransakingen fant sted etter at en av Pences medarbeidere i forrige måned fant graderte papirer i huset hans og varslet justisdepartementet.

Pence ble torsdag stevnet i forbindelse med etterforskningen av hans tidligere sjef Donald Trump. Stevningen ble tatt ut etter flere måneder med forhandlinger mellom føderale påtalemyndigheter og Pences juridiske rådgivere.

Ble ransaket i sommer

I august i fjor gjennomførte FBI en husransakelse i Donald Trumps bolig i Mar-a-Lago i Florida. Der ble det funnet mer enn 11.000 dokumenter, blant dem 100 som var merket som graderte.

Dokumenter fra Det hvite hus tilhører regjeringen og skal overlates til nasjonalarkivet når presidentperioden er omme.

Trump etterforskes blant annet for mulige brudd på spionasjeloven. Han avviser at han har gjort noe ulovlig og sier han er utsatt for en heksejakt. Ekspresidenten hevder at dokumentene som ble beslaglagt, var avgradert.

Pågående etterforskning

Justisdepartementets spesialetterforsker Jack Smith ble i november utnevnt til å etterforske de hemmeligstemplede dokumentene som ble funnet i Trumps Florida-hjem i fjor sommer – samt en egen etterforskning av Trump og hans alliertes forsøk på å omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020.

I den siste tiden er det også funnet graderte dokumenter på president Joe Bidens tidligere kontor og hjemme hos ham, og boligene hans i Delaware er gjennomsøkt av FBI. Ingen flere dokumenter ble funnet i fritidsboligen hans i forrige uke.

