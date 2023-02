«Chariots of Fire»-regissør Hugh Hudson er død

Hudson døde på sykehus i London etter kort tids sykdom, opplyser familien hans.

Filmen «Chariots of Fire» var en stor suksess. Den fikk fire Oscar-priser, blant annet for beste film. Filmens lydspor av den greske komponisten Vangelis huskes også av mange.

– Jeg er knust over at min gode venn Hugh Hudson, som jeg har kjent i over 45 år, er død. «Chariots of Fire» er en av de største opplevelse jeg har hatt i min karriere, sier skuespilleren Nigel Havers, en av stjernene i den ikoniske filmen.

Kontroversielle temaer

Filmen ble også regnet for å være en av tiårets mest kontroversielle filmer. Den handler om to britiske idrettsutøvere, en dypt kristen skotte og en jødisk engelskmann, som begge ønsker å lykkes på løpebanen. Filmen tar også for seg sider ved antisemittisme og britisk overklasse.

I en intervju med The Guardian fra 2012 sa Hudson at han tror filmprodusenten David Putnam valgte ham til å regissere filmen fordi han kunne relatere til temaene om rase og overklasse.

– Jeg ble sendt til Eton fordi familien min hadde gått der i generasjoner, men jeg hatet alle fordommene, sa han om tiden på den engelske internatskolen.

Lang karriere

Hudson regisserte flere filmer gjennom sin karriere og hadde også en lang karriere innen reklamefilm og dokumentarfilm.

Hudson etterlater seg en sønn fra sitt første ekteskap og konen Maryam d'Abo, James Bond-jenta fra «The Living Daylights». De to giftet seg i 2003.

