Sverige: Anbefaler koronavaksine for personer mellom 50 og 64 år

Basert på dagens kunnskap anslår Folkhälsomyndigheten (FHM) at det er behov for en boosterdose for vintersesongen 2023/24 for personer i aldersgruppen 50–64 år. Personer i alderen 18–49 år som har risikofaktorer for alvorlig covid-19 anbefales også å ta en boosterdose, som tidligere bestemt.

– På tide å leve mer normalt

Myndighetene i Sverige går nå ut med følgende anbefaling: «Det er fortsatt viktig å holde seg hjemme hvis du er syk med symptomer som kan være covid-19».

En anbefaling som er helt unødvendig, skriver Strömstads Tidning og refererer til en uttalelse fra Magnus Gisslén, som er overlege ved Sahlgrenskas infeksjonsklinikk og professor ved Göteborgs universitet.

– Vi kan ikke være for følsomme og ikke bevege oss ute bare fordi nesen renner litt. Jeg tror det er på tide å begynne å leve mer normalt, sier den svenske legen Gisslén til Ekot.

Det er rundt ett år siden koronarestriksjonene i Sverige ble avsluttet. Magnus Gisslén mener det er på tide å gå tilbake til en normal hverdag.

– En forkjølelse i ny og ne er noe immunforsvaret trenger for å gi en ganske god beskyttelse mot disse infeksjonene, slik at man ikke blir syk av dem, sier Magnus Gisslén.

[ FHI: Dette er grunnen til at så mange nordmenn har dødd av korona i 2022 ]

Norge: Laveste koronatall siden sommeren 2021

I forrige uke var det 57 nye sykehusinnleggelser med korona som hovedårsak, mot 64 uken før. Det ukentlige antallet har ikke vært så lavt siden sommeren 2021, skriver NTB.

Nedgang i påviste tilfeller og nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak fortsetter, men saktere de siste par ukene. Det kommer fram i den nye ukesrapporten til Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI mener koronabølgen er over for denne gang, men venter at det kan kommer en ny bølge senere i vinter eller vår.

I forrige uke var det 57 nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak, mot 64 uken før. Det ukentlige antallet har ikke vært så lavt siden sommeren 2021, ifølge FHI.

Sist uke var det også en klar nedgang i antall covid-19-assosierte dødsfall med 12, etter 27 i uke 4.

[ Hennie (19) ble bedt om å ta taxi til legevakten. To timer senere var hun død ]

[ Liza hjelper fattige: – Hva er det politikerne ikke vil forstå? ]