Mike Pence stevnet i Trump-etterforskning

Stevningen kommer etter flere måneder med forhandlinger mellom føderale påtalemyndigheter og Pence’ juridiske rådgivere, melder ABC News torsdag kveld.

En kilde tett på etterforskningen bekrefter til nyhetsbyrået AP at Pence mottok stevningen for få dager siden.

Justisdepartementets spesialetterforsker Jack Smith ble i november utnevnt til å etterforske de hemmeligstemplede dokumentene som ble funnet i Trumps Florida-hjem i fjor sommer – samt en egen etterforskning av Trump og hans alliertes forsøk på å omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020.

Dårlig stemning

Det er foreløpig ukjent hva slags informasjon eller dokumenter påtalemyndigheten vil ha fra Pence. Verken han eller Trump har kommentert saken.

De to har ikke hatt særlig mye kontakt siden kongressangrepet for to år siden. Den tidligere visepresidenten har fordømt Trumps handlinger 6. januar og kalt dem hensynsløse, men nektet å svare på spørsmål fra en komité som undersøkte kongressangrepet.

6. januar 2021 ble kongressbygningen i Washington D.C. stormet av Trump-tilhengere mens folkevalgte var i gang med å godkjenne Joe Bidens valgseier. Opprørerne mente valgresultatet var feil og prøvde å hindre at Biden ble godkjent som president.

Stevningen kommer mens det er ventet at Pence selv vil kunngjøre at han stiller i neste års presidentvalg.

Sikkerhetsrådgiver også stevnet

I tillegg har Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien også blitt stevnet for saker knyttet til hemmeligstemplede dokumenter og forsøk på å gjøre om på valgresultatet i 2020, opplyser en ikke navngitt kilde til CNN.

Ifølge CNN har O'Brien nektet å gi fra seg informasjon til påtalemyndigheten mens han er blitt etterforsket.

Det nasjonale sikkerhetsrådet som O'Brien ledet, skal ha vært involvert i håndteringen av hemmeligstemplede dokumenter mot slutten av Trumps presidentperiode, og O’Brien kan ha kjennskap til hvordan noen av disse havnet i Mar-a-Lago, ifølge påtalemyndigheten.

O’Brien har ikke kommentert saken.

