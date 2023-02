EU-landene vil stramme inn grensekontrollen

– Grensene må håndteres. Vi vil styrke våre ytre grenser.

Det sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på en avsluttende pressekonferanse etter torsdagens EU-toppmøte i Brussel.

Der måtte EUs 27 regjeringssjefer ta stilling til en rekke vanskelige spørsmål, blant annet hvordan Europa skal håndtere det store antallet migranter som krysser grensen.

Etter lange diskusjoner til sent på natt ble EU-lederne omsider enige om en rekke tiltak som skal bidra til å styrke grensekontrollen.

Blant annet foreslår de å investere mer i sikkerhetsinfrastruktur som vakttårn, biler og overvåkingsteknologi. I tillegg skal et pilotprosjekt sikre raske og rettferdige asylsøknadsprosesser og returer.

Det later imidlertid ikke til at EU-lederne ble enige om det kontroversielle forslaget fra Østerrike om å bygge et grensegjerde langs grensen mellom Tyrkia og Bulgaria.

Von der Leyen har tidligere sagt at hun mener det strider mot EUs verdier.

