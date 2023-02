Erdogan erkjenner at redningsarbeidere ikke kom på plass raskt nok

– Så mange bygninger var ødelagt at vi dessverre ikke evnet å få fart på vår inngripen så raskt som vi skulle ønske, sa Erdogan fredag under et besøk i den hardt rammede byen Adiyaman.

Etter jordskjelvene som rammet Tyrkia og Syria mandag har den tyrkiske regjeringen fått kraftig kritikk for mangelen på rednings- og hjelpearbeidere. Erdogan mener man nå har fått på plass over 140.000 redningsarbeidere i de ti hardest rammede provinsene.

Nærmere 20.000 har hittil blitt bekreftet omkommet bare i Tyrkia etter landets verste katastrofe på nærmere et århundre.

Samtidig har 37 personer blitt anholdt i Tyrkia etter å ha lagt ut kritiske innlegg om måten regjeringen har håndtert jordskjelvkatastrofen på. Tyrkisk politi sier fredag at de anholdte har delt innlegg «som har mål om å spre frykt og panikk i befolkningen» i en Twitter-melding.

Ti av de anholdte er formelt pågrepet, og flere nettsider er stengt, blant annet på grunn av mistanker om svindel.

