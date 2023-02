Barn og unge hentes ut av ruinene fire døgn etter jordskjelvene

Fire dager etter at katastrofen rammet grenseregionen mellom Tyrkia og Syria, er nesten 22.000 mennesker funnet døde. Tusenvis er skadd, og mange hjemløse har tilbrakt en fjerde natt under åpen himmel etter skjelvet.

Letingen fortsetter i ruinene av tusenvis av sammenraste bygninger, og sjansene krymper raskt for å finne flere overlevende.

I flere jordskjelvrammede byer ligger lik pakket i tepper, gulvmatter og presenninger i gatene fordi kapasiteten er sprengt ved likhusene og gravlundene.

Men fredag morgen kom nyheten om at ytterligere seks personer var hentet i live ut av ruinene i Hatay-provinsen, over 101 timer etter det første jordskjelvet inntraff.

Gledestårer

Redningsmannskaper lokaliserte ni overlevende som var fanget i en bygning i byen Iskenderun. Seks av dem er reddet, og arbeidet fortsatt med å nå fram til de tre andre.

De seks, som alle tilhører samme familie, klarte å overleve ved å stimle seg sammen i en liten lomme inne i den sammenraste bygningen, forteller redningsarbeideren Murat Baygul.

Før morgengry i Gaziantep i Tyrkia ble en levende gutt hentet ut av ruinene. Redningsmannskaper berget Adnan Muhammed Korkut fra en kjeller der han hadde vært fanget siden jordskjelvet med styrke 7,8 inntraff mandag.

Venner og slektninger klappet i hendene, gråt gledestårer og ropte «Adnan, Adnan» mens 17-åringen ble løftet ut og lagt på en båre.

Fanget i 94 timer

– Gudskjelov at dere kom, sa den smilende 17-åringen, som omfavnet moren og andre som bøyde seg ned for å kysse og klemme ham mens han ble båret inn i en ambulanse.

Korkut var fanget, men ikke fastklemt i 94 timer i bygningsmassene. 17-åringen forteller at han var tvunget til å drikke sin egen urin for å slukke tørsten.

– På den måten klarte jeg å overleve, forteller han.

– Jeg har en sønn akkurat som deg, fortalte en redningsarbeider ved navn Yasemin etter å ha gitt gutten en varm klem.

– Jeg lover deg, jeg har ikke sovet på fire dager. Jeg forsøkte å få deg ut, sa redningsarbeideren.

Begrensede sjanser for å finne overlevende

Jordskjelvkatastrofen er den dødeligste i verden på over ti år.

Ifølge eksperter er det mulig å holde seg i live under ruiner i over en uke, men lave temperaturer og regnvær reduserer sjansen for å finne overlevende.

Muligheten for å finne flere overlevende regnes derfor nå som svært begrenset.

Det er ikke kunngjort tall på hvor mange som er blitt hjemløse etter katastrofen, men ifølge styresmaktene i Tyrkia er over 75.000 overlevende evakuert til områder med mindre skader.

Ingeniører har antydet at omfanget av ødeleggelsene delvis kan forklares av dårlig håndheving av byggeforskrifter. I årevis har flere eksperter advart om at bygningskonstruksjoner ville gjøre dem sårbare for jordskjelv.

Lite hjelp til Syria

Internasjonal hjelp i form av både redningsmannskaper, humanitær hjelp og penger strømmer til Tyrkia. Ifølge tyrkisk UD har mer enn 95 land tilbudt seg å hjelpe, og nær 7.000 redningspersonell har blitt sendt til landet.

Syria får mindre hjelp på grunn av sanksjoner og konsekvensene av mange års krig. Her er 3.377 personer bekreftet omkommet fredag morgen.

Presidenten i Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), Mirjana Spoljaric, er fredag i Syria og er forferdet over det hun ser.

– Lokalsamfunn som sliter etter mange år med harde kamper, er nå ødelagt av jordskjelvet, sier Spoljaric

– Nå som denne tragiske hendelsen skjer, må menneskers desperate situasjonen bli satt på dagsordenen, fortsetter hun.

FN-nødhjelp ankom Syria torsdag

Torsdag nådde den første FN-kolonnen med seks lastebiler den nordvestlige delen av Syria.

Fram til nå har lastebiler med nødhjelp ikke kunnet bruke veien som leder fram til grenseovergangen Bab al-Hawa, fordi den ble ødelagt i skjelvene.

Torsdag kunngjorde USA en bevilgning på 85 millioner dollar i støtte til Tyrkia og Syria. Pengene skal blant annet gå til partnere på bakken som kan levere nødhjelp raskt, inkludert mat, tak over hodet og helsetjenester. Ikke minst vil en del penger gå til drikkevann og sanitærtiltak for å hindre sykdom, ifølge USAID.

