Facebook-kontoen til Trump ble suspendert for to år siden etter stormingen av Kongressen 6. januar 2021, som han ble anklaget for å oppildne til.

Meta kunngjorde i forrige måned at de ville gjenopprette Facebook- og Instagram-kontoene til Trump.

Facebook-kontoen ser ut til å være klar, men Instagram-siden var torsdag fortsatt ikke tilgjengelig.

