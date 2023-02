Hittil er 17.134 personer bekreftet døde i Tyrkia, opplyser tyrkiske myndigheter torsdag kveld. I Syria er det så langt funnet 3.377 personer funnet døde.

Flere tusen er skadd, og et ukjent antall mennesker ligger under ruinene av sammenraste bygninger. Det ventes derfor at tallet på døde vil stige etter hvert som redningsmannskaper får søkt gjennom ruinene.

