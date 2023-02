Mette Frederiksen ber EU styrke grensene – får støtte fra flere medlemsland

– Jeg er veldig bekymret for tilstrømmingen til Europa. For enkelte land kommer det like mange mennesker nå som under flyktningkrisen i 2015, sier Frederiksen i forkant av EU-toppmøtet i Brussel torsdag.

Hun har tatt initiativ til en henvendelse fra totalt åtte EU-land om å løfte spørsmålet om migrasjon og flyktninger høyere på den politiske dagsordenen i Brussel. I et felles brev skriver landene at de mener dagens asylsystem har brutt sammen.

Vil ha grensegjerder

– Det er en økende erkjennelse for at det er mer grunnleggende problemer rundt politikken om flyktninger og migranter i Europa, sier Frederiksen, som blant annet tar til orde for å styrke EU-grensene med gjerder.

– Og så må vi være mer effektive på å sende tilbake dem som ikke trenger beskyttelse lenger, legger hun til.

Danmark har i likhet med Storbritannia sett på planer om å opprette mottakssentre for asylsøkere i Rwanda, noe flere har kritisert for å være inhumant og et brudd på menneskerettighetene. Planene er foreløpig lagt på is.

Får støtte av Italia

I tillegg til Danmark har Østerrike, Hellas, Estland, Latvia, Litauen, Malta og Slovakia signert brevet, men også Italia kjemper for innstramminger i EUs asylpolitikk.

– Jeg støtter det andre land etterspør, og håper de støtter meg, sier Italias statsminister Giorgia Meloni før EU-toppmøtet torsdag.

– For Italias del ber jeg om at den sørlige grensen blir ivaretatt, den maritime grensen, legger hun til.

Østerrike og Bulgaria krever at EU-kommisjonen betaler for å bygge et gjerne langs den tyrkiske grensen, noe Italia har sagt de vil støtte.

Frykter kollaps

Belgias statsminister Alexander De Croo etterlyser på sin side bedre grensekontroll og en strengere praktisering av Dublin-regelverket, skriver Politico.

De Croo mener EU må sørge for et mer rettferdig system dersom Schengen-samarbeidet skal overleve.

– Det er uakseptabelt at land som Belgia og Nederland må ta en uforholdsmessig stor del av jobben og at de ikke utvises solidaritet fra andre europeiske land, sier De Croo til pressen i Brussel.

