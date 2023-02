Mann erkjenner skyld for rasistisk motivert massedrap i USA

Byen El Paso ligger i den amerikanske delstaten Texas og grenser til Mexico.

Patrick Crusius fra Texas overga seg til politiet kort tid etter angrepet, ifølge retten. Da skal han ha sagt at han siktet på mexicanere.

Ifølge påtalemyndigheten kjørte Crusius i mer enn 10 timer fra hjembyen i nærheten av Dallas til grensebyen, der det hovedsakelig bor latinamerikanere. Kort tid før skytingen publiserte 24-åringen et dokument på nettet hvor det sto at angrepet var et svar til «den spanske invasjonen av Texas».

24-åringen endret hvordan han stilte seg til skyldspørsmålet etter at føderale myndigheter for få uker siden kunngjorde at de ikke vil legge ned påstand om dødsstraff.

