Zelenskyj på plass i London: – Vil takke

Det er første besøk av Zelenskyj i Storbritannia etter invasjonen i Ukraina for snart ett år siden, og besøket kom som en overraskelse på offentligheten. Zelenskyj har bare vært på ett utenlandsbesøk etter invasjonen. Det var i USA rett før jul. For noen dager siden ble det kjent at Zelenskyj vil være fysisk til stede på et ekstraordinært EU-toppmøte i Brussel torsdag.

Ville takke

Men før det er han altså på besøk i den britiske hovedstaden.

– President Zelenskyjs besøk i Storbritannia er et vitnesbyrd om hans lands mot, besluttsomhet og kamp, og et vitnesbyrd om det ubrytelige vennskapet mellom våre to land, sier Sunak, som lover at Storbritannia kommer til å stå «skulder ved skulder» med Ukraina i en årrekke framover.

Storbritannia har sendt våpen og annet militært utstyr til landet for over 2 milliarder pund (nær 25 milliarder kroner) og er blant Ukrainas største militære bidragsytere, melder NTB.

Over 10.000 ukrainske soldater har så langt fått opplæring på militærbaser i Storbritannia.

Zelenskyj postet dette på Instagram i forbindelse med besøket:

– Storbritannia var et av de første landene som hjalp Ukraina. Og i dag er jeg i London for personlig å takke det britiske folket for deres støtte og statsminister Rishi Sunak for hans lederskap.

Zelenskyj skal også møte kong Charles i løpet av besøket, opplyser Buckingham Palace.

Venter offensiv

Det er ventet en offensiv fra russiske styrker i forkant av ettårsmarkeringen for invasjonen i Ukraina 24. februar.

I forkant av dette har Ukraina bedt om sterkere og flere våpen fra vestlige allierte, og nylig ble det klart at USA og en rekke europeiske land gir stridsvogner til Ukraina, noe som tidligere har vært uaktuelt.

Ukraina mener det er viktig å være så godt rustet som mulig i ukene og månedene som kommer.

– Vi ser stadig flere russiske reservister som blir utplassert i vår retning, vi ser mer utstyr bli fraktet inn, sa Serhij Hajdaj, Ukrainas guvernør i Luhansk-provinsen, som hovedsakelig er russiskkontrollert, tirsdag.

– De bringer med seg ammunisjon som brukes annerledes enn før – det er ikke bombing døgnet rundt lenger. De begynner å spare, og gjør seg klare for en fullskala offensiv, sa Hajdaj til ukrainsk fjernsyn, ifølge nyhetsbyrået.

Men Russland mangler per nå ammunisjon og styrker til å gjennomføre vellykkede offensiver, ifølge den siste oppdateringen om krigen i Ukraina fra det britiske forsvarsdepartementet.

– Russiske styrker har bare klart å vinne noen hundre meter territorium per uke. Dette er nesten helt sikkert fordi Russland nå mangler ammunisjonen og styrkene som kreves til å gjennomføre vellykkede offensiver, skriver departementet i den siste etterretningsoppdateringen.

Departementet mener at russiske militærledere trolig legger planer som innebærer at underbemannede, uerfarne militære enheter må prøve å oppnå urealistiske mål som følge av politisk press.

[ – Russland gjør seg klare til en fullskala offensiv ]