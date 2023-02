Svensk politi nekter å gi tillatelse til koranbrenning utenfor Tyrkias ambassade

Pressesekretær Ola Österling sier politiet har hatt dialog med det svenske sikkerhetspolitiet Säpo før avgjørelsen ble tatt, skriver SVT.

Vurderingen er at den allmenne orden og sikkerhet ikke kan garanteres dersom demonstrasjonen gjennomføres. Personen som søkte om tillatelse til demonstrasjonen, ønsket å gjennomføre en koranbrenning klokka 12 torsdag.

Onsdag formiddag varslet Säpo at de ser flere trusler om attentat mot Sverige i sin etterretning. Sikkerhetspolitiet har tidligere fastslått at situasjonen som har oppstått etter blant annet koranbrenningen utenfor Tyrkias ambassade i januar, kan drive fram flere trusler og at sikkerhetssituasjonen er blitt verre. De har likevel ikke tatt noen beslutning om å endre terrortrusselnivået.

Også PST i Norge har uttalt at koranbrenning øker terrorfaren.