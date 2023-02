Over 11.700 bekreftet døde i jordskjelvet i Tyrkia og Syria

I Tyrkia er 9.057 personer bekreftet døde, opplyser president Recep Tayyip Erdogan onsdag ettermiddag.

I Syria er 2.662 døde, ifølge oppdaterte tall.

Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter at dødstallene er langt høyere og anslår at om lag 20.000 personer kan ha mistet livet.

Flere tusen er skadd, og et ukjent antall mennesker fryktes å ligge under ruinene av sammenraste bygninger. Det ventes derfor at tallet på døde vil stige etter hvert som redningsmannskaper får søkt gjennom ruinene.

