Reddet etter over et døgn i ruinene

Etter 27 og 28 timer ble to unge personer reddet ut av ruinene to forskjellige steder i Tyrkia tirsdag morgen. Det var sjeldne lyspunkter i redningsarbeidet etter jordskjelvet. Over 20.000 mennesker kan ha mistet livet i Tyrkia og Syria.