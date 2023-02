Israels høyesterett utsetter rasering av landsby på Vestbredden

Landsbyen skulle i utgangspunktet rives i 2018 etter at en kjennelse fastslo at den var oppført uten israelsk godkjenning.

Den israelsk ytre høyre-gruppen Regavim tok regjeringen til retten for å tvinge dem til å gjennomføre rivingen. Statsminister Benjamin Netanyahus regjering, som også tilhører den politiske høyresiden, ba høyesterett om mer tid til å avgjøre Khan al-Ahmars skjebne. Regjeringen sa i retten at den trenger mer tid før den kan legge fram en plan for rivingen.

Landsbyen og de 200 innbyggerne har fått internasjonal oppmerksomheten.

Samtidig som retten utsatte rivingsfristen til 1. mai, fikk regjeringen en bot på 20.000 shekel – snaut 60.000 kroner – for sin «generelle holdning» i saken. Domstolen er misfornøyd med at regjeringen har slått seg til ro med situasjonen og utsetter sin respons med noen måneders mellomrom.

[ Blinken gjentar USAs ønske om tostatsløsning i Midtøsten ]

[ Fem palestinere drept i israelsk raid mot flyktningleir ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen