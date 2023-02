Finland og Sverige vil inn i Nato før toppmøtet i juli

11. og 12. juli samles Nato-lederne til toppmøte i Litauens hovedstad Vilnius. På forrige toppmøte i Madrid i fjor sommer gikk Tyrkia med på å trekke sitt veto mot svensk og finsk Nato-medlemskap.

Siden den gang har konflikten mellom Tyrkia og Sverige eskalert. Nylig antydet president Recep Tayyip Erdogan at Tyrkia kan godta finsk Nato-medlemskap, men ikke svensk.

Sverige: Står sammen

Mandag siterte den finske avisen Iltalehti sikkerhetspolitiske kilder på at Finland kan komme til å gå inn i Nato uten Sverige.

Men Sverige holder fortsatt på håpet.

– Vi har blikket rettet mot målet om å bli medlemmer samtidig, men det er opp til Tyrkia, sa Sveriges utenriksminister Tobias Billström under en panelsamtale med Finlands utenriksminister Pekka Haavisto på debattforumet Hanalys utenfor Helsingfors tirsdag.

Haavisto vakte oppsikt da han for et par uker siden åpnet døra på gløtt for at Finland kan bli medlem av Nato uten Sverige.

I ettertid har Finlands statsminister Sanna Marin og president Sauli Niinistö slått fast at de to landene fortsatt ønsker å gå inn i Nato sammen.

Toppmøtet en milepæl

Ifølge Haavisto er det viktig at Finland og Sverige blir fullverdige medlemmer av Nato før Vilnius-toppmøtet.

– Tyrkia har valg i midten av mai, og for både Finland og Sverige er toppmøtet i Vilnius i midten av juli veldig viktig. Det er en milepæl for begge land og for Nato, sa han under panelsamtalen.

Også Billström håper medlemskapene er på plass før Vilnius-toppmøtet

Han understreker at samtalene mellom Sverige, Finland og Tyrkia fortsetter for fullt, selv om forhandlingene på ministernivå er satt på pause. Det skjedde etter at den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan satte fyr på Koranen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm.

Venter på Ungarn

– Vi opplever at vi har oppfylt alt vi ble enige om i Madrid, sa Billström tirsdag.

Tyrkia har blant annet krevd at Sverige utleverer en rekke personer tyrkiske myndigheter hevder er tilknyttet Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) og Gülen-bevegelsen.

Heller ikke Ungarn har godkjent de svenske og finske Nato-søknadene, men etter planen kommer ratifiseringsprosessen i gang i februar, ifølge Haavisto.

– Vi håper Ungarn ratifiserer så fort som mulig. Ballen er på Ungarns og Tyrkias banehalvdel, sa Haavisto.