USA-senator mener popstjerner oppfordrer til djeveldyrking

Natt til mandag norsk tid gikk den 65. utgaven av Grammy Award av stabelen i Los Angeles, USA. Der ble de største navnene i musikkindustrien hedret med priser, i tillegg til at det ble fremført sanger av en rekke kjente artister. En av forestillingene gjorde at flere amerikanske konservative politikere og kommentatorer satte kaffen i halsen, skriver flere medier, deriblant Business Insider og Fox News.

Den konservative kommentatoren Liz Wheeler mente framførelsen viste demoner som lærer barn å tilbe Satan. Politikeren Ted Cruz fulgte opp og tvitret følgende til sine snaue seks millioner følgere på Twitter:

– Dette er ondskap.

Congress Guns Republikaneren Ted Cruz, som representerer Texas i Senatet i USA. (Jacquelyn Martin/AP)

Meldingen var akkompagnert av en video, som viste den britiske musikeren Sam Smith, kjent fra bandet Disclosure, framføre sangen «Unholy» sammen med Kim Petras. Under framførelsen er Smith iført røde klær og djevelhorn, mens han blant annet synger om utroskap.

[ Amerikanske våpenprodusent skal selge modifisert AR-15 som er skreddersydd for barn ]

Sponset av Pfizer

Sangen førte til at de to artistene ble hedret med prisen for Beste popduo/gruppeopptreden. Med det ble Smith den første ikke-binære og Petra den første transkvinnen som vant prisen. Business Insider skriver at forestillingen særlig vakte raseri blant konservative og kristne, som de siste årene har vært kritiske til saker som transpersoners rettigheter og andre LHBTQ-saker.

Cruz, hvis far er en protestantisk predikant, er selv kristen og har mange religiøse støttespillere. Han lagde også et poeng av at prisutdelingen var sponset av legemiddelfirmaet Pfizer, som de siste årene kanskje er best kjent for å ha produsert en av de mest brukte koronavaksinene. Som politiker har Cruz kjempet mot både koronarestriksjoner og vaksinekrav i hjemlandet.

– Pfizer tar hele “truth in advertising”-greia ganske bokstavelig, skrev han på Twitter.

Kim Petras og Sam Smith vant begge pris for sangen «Unholy». (Jae C. Hong/AP)

[ Beyoncé tar rekord med flest Grammy-priser ]

Har følt seg uønsket av religiøse

Marjorie Taylor Greene, en annen republikaner som lener godt mot høyre, fordømte også forestillingen.

– Grammy’s inneholdt Sam Smiths demoniske opptreden og ble sponset av Pfizer. Og den sataniske kirken har nå en abortklinikk i New Mexico som krever at pasientene utfører et satanisk ritual før gudstjenester. Amerikanske kristne må komme i gang med arbeidet, skrev hun.

Kongresskvinnen refererte til en ny abortklinikk fra aktivistgruppa The Satanic Temple, som tilbyr «gratis religiøs medisinsk abort» i staten.

Artisten Kim Petra kommenterte framførelsen etter showet, ifølge Business Insider. Der forklarte hun at hun som ung var interessert i religion, men forsto etter hvert at det ikke var noe for henne.

– Det er et syn på å ikke kunne velge religion og ikke være i stand til å leve slik folk kanskje vil at du skal leve, fordi som en transperson er jeg på en måte allerede ikke ønsket i religion, sa hun.

[ Amerikanske myndigheter tror en tredje kinesisk ballong opererer «et sted i verden» ]