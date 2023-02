Forsker: Derfor er ballongnedskytingen i USA en pinlig affære for Kina

Den kinesiske ballongen som har svevet over USA, ble lørdag kveld norsk tid skutt ned over den amerikanske østkysten. En operasjon ble satt i gang for å berge vrakrestene.

– Det er blitt en flau og pinlig sak for kineserne, sier forsker og førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, Henrik Hiim, til NRK, og utdypet hvorfor han mener det overfor Dagsnytt 18 i kveld.

Et amerikansk kampfly gjennomførte nedskytningen lørdag over Atlanterhavet, ikke langt fra Myrtle Beach, etter grønt lys fra president Joe Biden.

Mener timingen var dårlig

Saken har ført de to supermaktene inn i en ny diplomatisk krise.

Kina har uttrykt sterk misnøye over at USA skjøt ned et sivilt luftfartøy, som de selv hevder at var en ufarlig værballong.

– Mye tyder på at det er etterretningsformål som ligger bak utsendingen av denne ballongen, til tross for kinesiske påstander om at dette er en værballong. Amerikanerne er jo krystallklare på at dette er en etterretningsoperasjon, sier Henrik Hiim til NRK Dagsnytt 18.

At verdien av en slik operasjon står i forhold til den skaden denne saken har gjort – det er det litt vanskelig å skjønne. — Henrik Hiim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier

USAs utenriksminister Anthony Blinken avlyste sitt besøk til Beijing som en konsekvens av ballongsaken. Utfallet er noe Kina virkelig ikke ønsket seg, tror forskeren, som overfor samme kilde peker på hvorfor saken er pinlig for Kina.

– Ballongen ble avslørt på en ganske dramatisk og offentlig måte. Før ballongen ble skutt ned, gikk jo kineserne langt i å beklage hendelsen, noe som er uvanlig til dem å være. Kanskje det aller viktigste er at timingen for denne saken er utrolig dårlig. Den har ført til at den amerikanske utenriksministeren ikke besøker Beijing, som han egentlig skulle gjort søndag. Og det er mye som tyder på at dette var et besøk Kina ønsket seg, for å få forholdet til USA inn i et mer stabilt spor. Nå har de i stedet oppnådd at forholdet er blitt forverret, sier Hiim.

– Besøket skulle være en bunnplanke

Han mener det er viktig å reise spørsmål om hvorvidt ballongen kan ha vært en kinesisk glipp

– Ja, om det har skjedd en feil med navigasjonen, eller om den ene hånda ikke har visst hva den andre har gjort. Dette besøket til Blinken skulle jo bygge en slags bunnplanke i et forhold som er blitt veldig mye verre det siste året. Det nådde et bunnpunkt i fjor sommer, da Nancy Pelosi besøkte Taiwan og utløste en krise med store militærøvelser. Besøket nå i helgen skulle bygge videre på kursen som ble staket ut da Biden møtte Xi Jinping på G20-toppmøtet (i november, journ.anm.), poengterer Hiim.

Forskeren synes at det er vanskelig å se for seg hva Kina kunne samlet av informasjon på den måten, som de ikke kunne gjort ved hjelp av satellitter.

– Det kan godt hende at det er noe, men at verdien av en slik operasjon står i forhold til den skaden denne saken har gjort? Det er det litt vanskelig å skjønne, fortsetter Hiim overfor NRK.

Han mener sjansen er stor for at USA kommer til å hente opp en god del av nyttelasten fra ballongen, ettersom de skjøt den ned i eget territorium til havs.

– Da kommer de til å kikke nøye på hva dette var og lære mer om hvordan Kina samler etterretningsinformasjon, slutter forskeren.

