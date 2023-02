Finsk avis: Finland er klar til å gå inn i Nato uten Sverige

Saken har vært diskutert den siste uken, sier kildene til avisen.

Et finsk sololøp kan bli aktuelt dersom Tyrkia og Ungarn godkjenner Finlands Nato-søknad i løpet av våren, men ikke godkjenner Sverige som nytt medlem. Tyrkia har antydet at de kan si ja til Finland før nasjonalforsamlingen tar pause fram til valget i mai, men at det foreløpig ikke er aktuelt å gi Sverige tommelen opp.

Flere demonstrasjoner mot Tyrkia i Sverige har ført til at president Recep Tayyip Erdogan har sagt at det foreløpig ikke er aktuelt å slippe svenskene inn i Nato. Alle medlemsland i alliansen må godkjenne nye medlemmer.

Hittil har statsminister Sanna Marin stått fast ved planen om at Finland og Sverige skal gå samtidig inn i forsvarsalliansen.

[ Vil ikke kaste Tyrkia ut av NATO ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!