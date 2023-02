EUs boikott av russisk diesel har trådt i kraft

Målet er å la russisk diesel fortsette å strømme til land som Kina og India, slik at man unngår et prishopp som vil skade forbrukere over hele verden. Samtidig vil boikotten kutte inntektene til Russland.

Fredag ble EU-landene enige om et pristak på russiske oljeprodukter, som diesel, på 100 dollar fatet, i likhet med G7-landene og Australia.

Risikoen ved tiltakene er at prisen på diesel og andre oljeprodukter vil stige mer enn de allerede har gjort det siste året.

I desember innførte EU importforbud for russisk råolje som kommer sjøveien, mens Russland har kuttet mesteparten av sin eksport av naturgass.

