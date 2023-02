Biden får ballong-kritikk

Republikanerne mente Biden viste svakhet ved å vente i flere dager med å skyte ned ballongen, som er mistenkt for å ha drevet med spionasje. Kineserne holder fast på at det var en værballong som forvillet seg over amerikansk territorium, og værsjefen i landet har fått sparken.

– Vi skulle aldri ha latt den fly over hele det amerikanske kontinentet, sier senator Tom Cotton, medlem av forsvarskomiteen i Senatet.

Han sa søndag til Fox News at Biden trolig ventet med å avskjære ballongen fordi han ville redde reisen som utenriksminister Antony Blinken hadde planlagt til Kina. Reisen ble likevel avlyst før ballongen ble skutt ned sent lørdag kveld norsk tid.

Demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer avfeier påstandene som politiserte og premature.

Forsvarsdepartementet skal informere Senatet om ballongferden denne uka, ifølge Schumer.

