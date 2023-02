Restauranten lå helt på toppen av listen i storbyen. Det var bare ett problem

Storbyen Montreal i Canada ble denne uken gjenstand for stor oppmerksomhet på grunn av restauranten Le Nouveau Duluth, som toppet listen over til sammen 3.678 spisesteder i Quebec-provinsen på Tripadvisor. Men å finne den, var ikke lett.

Årsaken var enkel: Restauranten finnes ikke, skriver The Guardian og flere andre medier.

Canadiske CBC skriver at måten den fiktive restauranten har kunne klatre til topps på anbefalingstjenesten, som er en av verdens største, reiser spørsmål om troverdigheten til brukergenererte anmeldertjenester og algoritmene som ligger bak disse.

Stusset over oppføringen

Forretningseiere som har butikker i samme kvartal som restauranten, som etter sigende skulle gi kundene fantastiske kulinariske opplevelser, har vært forvirret over hvor i all verden spisestedet i så fall befant seg.

En av dem er butikkeieren Yoo Jeung. I 22 år har hun drevet blomsterbutikken Le Spot St-Denis i samme bygning der restauranten skulle ha ligget på hjørnet av Duluth Avenue og St-Denis Street. Hun forteller at hun kjenner området godt, og at turister ofte spør henne om de ulike restaurantene i området.

– Men Nouveau Duluth? Nei, sier hun til The Guardian, og legger til at det var flere ting ved oppføringen hun stusset over. Blant annet så ikke bildene fra restauranten ut som de var tatt i samme bygg.

Menneskelig svikt

The Guardian fremhever at den påståtte restauranten ifølge anmeldelsene kunne tilby både nærhet til en strand, betjent parkeringsservice, privat bevertning, buffé, levende musikk, en lekeplass og et såkalt drive-through-alternativ.

Tripadvisor hevder på sin side at det i dette tilfellet har skjedd noe galt i modereringen av tjenesten.

– Det var en menneskelig svikt som gjorde at den falske oppføringen lå live på plattformen lenger enn den burde ha gjort, sa Tripadvisor i en uttalelse.

– Denne oppføringen, inkludert anmeldelser og bilder knyttet til oppføringen, er nå deaktivert, sier selskapet.

