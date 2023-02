Kina toner ned Blinkens avlysning

Det var knyttet stor forventning til Antony Blinkens reise til Beijing, og mange håpet på et diplomatisk tøvær i forholdet mellom landene. Financial Times skrev torsdag at Blinken også skulle møte Kinas president Xi Jinping på turen, som skulle starte søndag.

Turen ble imidlertid utsatt etter at en kinesisk ballong dukket opp i stor høyde over USA. Amerikanske myndigheter mener det er snakk om en spionballong, noe Kina avviser. Den er nå skutt ned.

Lørdag framholdt Kina at Blinkens reise aldri var blitt offisielt bekreftet.

– I realiteten har USA og Kina aldri kunngjort noe besøk, og hvis USA kommer med slike kunngjøringer, er det deres egen sak, og vi respekterer det, sa det kinesiske utenriksdepartementet i en uttalelse lørdag.

[ Den kinesiske ballongen er skutt ned over den amerikanske østkysten ]