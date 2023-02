Iransk filmskaper løslatt mot kausjon etter sultestreik

I juli i fjor ble den prisbelønte regissøren Jafar Panahi pågrepet i Iran. Han var da den den tredje regissøren som ble arrestert på under en uke.

Filmskaperne ble anklaget for å ha bånd til opposisjonsgrupper i utlandet, og for å forsøke å undergrave statens sikkerhet.

Overholdt ikke høyesterettens bestemmelse

I oktober satte høyesterett dommen til side og beordret ny rettsbehandling. Den 62 år gamle regissøren ble likevel ikke løslatt.

Onsdag startet han en tørr sultestreik, noe som innebærer at han heller ikke tok til seg væske. Sultestreiken, som kan være dødelig i løpet av kun få dager, utløste bekymring en rekke steder i verden for den prisvinnende regissøren, melder NTB.

– Panahi ble løslatt to dager etter at han startet sin sultestreik for frihet, skriver den USA-baserte menneskerettsgruppen Center for Human Rights in Iran på Twitter.

– Panahi ble midlertidig løslatt fra Evin fengsel etter innsats fra familie, velrenommerte advokater og representanter for filmbransjen, opplyser en forening for filmmedarbeidere i Iran.

[ Human Rights Watch om pågripelser av iranske filmskapere: – Strategisk nedbryting ]

Smuglet minnepinne i kake

Også i 2010 ble Panahi fengslet, og tildelt en straff på seks år, som han skulle sone hjemme. Han ble også da ilagt forbud mot å lage filmer, reise ut av landet og snakke med medier de neste tyve årene.

Allikevel ble det i 2011 smuglet en minnepinne ut av landet i en kake. På den var det en 75 minutter lang video, ved navn «This is not a film».

Den viser Panahi mens han sitter i husarrest og reflekterer over straffen og ventingen på anken. Filmen ble vist på filmfestivalen i Cannes senere samme år.

---

Jafar Panahis filmografi

The White Balloon (1995), vant Caméra d’Or på filmfestivalen i Cannes.

The Mirror (1997), vant Golden Leopard Award på filmfestivalen i Locarno.

The Circle (2000), vant flere priser under filmfestivalen i Venezia, blant annet den gjeveste, Golden Lion.

Crimson Gold (2003), vant Golden Hugo Award for beste film på Chicagos Internasjonale Filmfestival.

Offside (2006), vant Silver Bear Jury Grand Prix under filmfestivalen i Berlin.

This is not a film (2011), vist på filmfestivalen i Cannes i 2011.

Closed Curtains (2013), vant Silver Bear for beste manus under filmfestivalen i Berlin.

Taxi (2015), vant Golden Bear under filmfestivalen i Berlin.

---

[ Fredsprisvinner Ebadi: – Uunngåelig med revolusjon i Iran ]

[ Advarer land som Norge mot å lene seg for mye på USA ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen