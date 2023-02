Babyboom på engelske strender: Må hentes fra hager, puber og restauranter

I slutten av januar skrev The Guardian om en selunge som ble sett vandrende forbi en kebabrestaurant i Norfolk, England. Siden har det blitt rapportert om flere selunger på ville veier.

Årsaken skal være en skikkelig babyboom. For et århundre siden var arten sterkt truet, men The Guardian melder nå om at bare mellom Waxham og Winterton i Norfolk alene, en avstand på ca. 8 kilometer, har det kommet til rundt 4000 selunger.

Peter Ansell er leder for Friends of Horsey Seals, en stiftelse som jobber for å beskytte selene som holder til her. I 18 år har han dirigert publikum utenom selkolonien, slik at de ikke skal bli forstyrret. Til The Guardian forteller han at de nå også må dirigere selene tilbake til stranden.

– Selungene har for vane å vandre ganske langt. En dame fant en selunge i bakhagen sin. Da vi kom dit, var han faktisk innenfor hageporten. De kommer seg virkelig inn på de merkeligste steder, sier Ansell.

En annen sel måtte bli hentet da den hadde slått seg ned utenfor en fish & ships-restaurant.

– Det viser bare at de har et veldig variert kosthold, sier han til avisa.

