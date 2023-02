Advares av EU-topper: Kan føre til handelskrig

I oktober i fjor ble Rishi Sunak statsminister i Storbritannia. Da var han tydelig på at tusenvis av EU-regler må fjernes for å videreføre Brexit.

Brev fra ledende EU-politikere viser bekymring for at Sunaks lovskroting vil senke standarden på klimatiltak og arbeideres rettigheter, melder The Guardian.

Ifølge avisa planlegger ledere i EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Rådet for den Europeiske Union en rekke tiltak som skal balansere ut de potensielle konsekvensene, som blant annet skal kunne innebære å innføre toll på britiske varer som kommer inn på det indre markedet.

Europaparlamentets Nathalie Loiseau, som overser EU og Storbritannias felles parlamentariske forum, skal i et brev til Labour-minister Stella Creasy, ha sagt at EU er veldig bekymret.

– EU-kommisjonen følger situasjonen nøye, og sørger for å være klare for eventuelle ytterlige kontroller som trengs for å beskytte EUs indre marked, sier Loiseau, ifølge The Guardian.

[ Sunak sparker Tory-formann på grunn av «alvorlige brudd» på ministerloven ]

[ Sunak lover britene bedring på flere fronter i 2023 ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen