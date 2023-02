Senatorer til Biden: – Ikke selg F-16-fly til Tyrkia

I et brev skriver de 27 demokratiske og republikanske senatorene at Kongressen «ikke kan vurdere framtidig støtte til Tyrkia», inkludert salg av F-16, før Tyrkia godkjenner søknadene, skriver CNN.

– Å ikke ratifisere tiltredelsesprotokollene eller legge fram en tidslinje for ratifisering, truer alliansens enhet på et nøkkelpunkt i historien, mens Russland fortsetter sin uprovoserte invasjon av Ukraina, skriver senatorene.

Kilder i Kongressen har tidligere opplyst til CNN at Biden ville be de folkevalgte om å godkjenne salg av F-16 til Tyrkia.

Venter på ratifisering

Brevet kommen mens Sverige og Finland venter på tyrkisk ja, noe som ser ut til å trekke ut, særlig for Sverige. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa denne uka at svenskene bare kan glemme å få være med i Nato så lenge de tillater koranbrenning.

Bakteppet er at den svensk-danske høyreradikale politikeren Rasmus Paludan i januar brente en koran utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm. Fredag ble også Norges ambassadør til Tyrkia innkalt på teppet i Ankara i forkant av en varslet koranbrenning i Oslo fredag.

Kurdere

Finland og Sverige søkte formelt Nato-medlemskap i fjor vår, noen måneder etter at Russland invaderte Ukraina. Erdogan sa da at han ville avvise søknadene, og anklaget skandinaviske land for å støtte militante kurdere og andre grupper som Tyrkia ser på som terrorister.

Det er særlig snakk om det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som har drevet væpnet opprør mot tyrkiske myndigheter i flere tiår. PKK står på Tyrkias terrorliste, og på EUs og USAs tilsvarende lister.

