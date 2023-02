Pentagon: Kinesisk spionballong flyr over USA

Ballongen skal være på størrelse med tre busser, skriver ABC News. Den flyr såpass høyt at den ikke utgjør en trussel mot kommersiell luftfart.

Ifølge en tjenesteperson ved forsvarsdepartementet Pentagon har USA overvåket ballongen siden den ankom luftrommet for et par dager siden, blant annet ved hjelp fra militærfly.

USA skal være «veldig sikre» på at det er en kinesisk høydeballong.

– Det er tydelig at hensikten med denne ballongen er å drive overvåking, og dens nåværende flygeretning fører den over sensitive områder, sier tjenestepersonen, som uttaler seg anonymt.

– Ingen stor trussel

Men Pentagon mener at ballongen ikke utgjør en særlig stor etterretningstrussel.

– Vi vurderer at denne ballongen har begrenset tilleggsverdi fra et etteretningsinnsamlingsperspektiv, sier tjenestepersonen.

Ballongen skal ha fløyet over USAs nordvest, der blant annet Malmstrom-basen ligger, en av USAs tre underjordiske silofelt for atomraketter.

Vurderte nedskyting

Det har på forespørsel fra president Joe Biden blitt vurdert å skyte den ned over delstaten Montana, men myndighetene har valgt å ikke gjøre det på grunn av høy sikkerhetsrisiko for folk på bakken.

Biden skal ha spurt hvilke alternativer som var mulige for å håndtere situasjonen, og forsvarsminister Lloyd Austin skal onsdag ha hatt diskusjoner med høytstående tjenestepersoner i Pentagon. Austin var da selv på Filippinene.

Nyheten om spionballongen kommer bare dager før utenriksminister Antony Blinken er ventet å reise til Kina. Det er ikke klart om dette kommer til å påvirke reiseplanene hans, som ikke formelt er kunngjort av utenriksdepartementet.

Også observert i Canada

Forsvaret i Canada melder om observasjon av en spionballong og sier dens bevegelser blir sporet, noen timer etter at USA meldte om det samme.

– Canadierne er trygge og Canada jobber for å sikre luftrommet, inkludert med overvåking av en mulig hendelse nummer to, skriver forsvaret i en uttalelse.

Det er ikke klart fra uttalelsen om det er snakk om samme ballong som USA meldte om torsdag kveld, men det canadiske forsvaret skriver at de samarbeider med sine amerikanske allierte.

