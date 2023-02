Nå er Bodi (30) verdens eldste hund

Samme år som TV2 har sin første TV-sending og den tyske politikeren og fredsprisvinneren Willy Brandt dør, fødes det en hund i Portugal. I dag lever Bodi fortsatt i beste velgående sammen med familien Costa i den portugisiske landsbyen Conqueiros. Det gjør han til verdens eldste hund, ifølge Guinness rekordbok.

Torsdag annonserte de at Bodi hadde overtatt tronen fra chihuahuaen Spike (23). Bodis alder har blitt verifisert av en lokal veterinær og et portugisisk dyreregister.

Foruten å overta tronen som dagens eldste nålevende hund, er han også den eldste kjente hunden gjennom tidene, ifølge Guinness rekordbok. Tidligere tilhørte rekorden den australske kveghunden Bluey, som døde i 1939 og ble 29 år og 5 måneder gammel.

Har hatt et rolig liv på landsbygda

Bobi tilhører den portugisiske hunderasen Rafeiro do Alentejo, som er en type gjeterhund med en gjennomsnittlig levealder på 12 til 14 år.

– Hvis Bobi hadde snakket, kunne bare han forklart dette, sier eier og matfar Leonel Costa om årsaken til Bobis lange levetid til Guinness rekordbok.

Costa mener en av de viktigste faktorene er det rolige, fredelige miljøet Bobi lever i, langt fra byene. Ifølge eieren har Bobi aldri vært lenket fast eller gått i bånd, og har alltid kunnet streife fritt rundt i skogene og jordbruksområdene nær huset til familien Costa.

Bodi fotografert i 1999. Da hadde han allerede rukket å bli sju år gammel og var allerede regnet som godt voksen. (Privat / Guinness rekordbok)

Menneskelig diett

Bodis diett har ofte bestått av menneskemat, noe Leonel tror har bidratt sterkt til Bobis lange levetid.

– Hvis valget er en boks med dyrefôr eller et stykke kjøtt, nøler ikke Bobi og velger maten vår, forteller han.

Leonel bløtlegger alltid maten i vann før han serverer den til kjæledyrene sine, for å så fjerne det meste av krydderet. Det virker å ha gitt resultater, ikke bare for Bodi. Ifølge eieren ble Bodis mor, Gira, 18 år, mens en annen av hundene deres, Chicote, ble 22 år.

Nyter pensjonisttilværelsen

Helsemessig har Bobi hatt et relativt problemfritt liv, men i 2018 trodde familien at de ville miste det gamle kjæledyret sitt. Da ble Bodi innlagt på sykehus etter plutselig å ha kollapset på grunn av pustevansker. Men Bodi overlevde og ser ikke ut til å gi slipp på livet ennå.

– Vi har regelmessige avtaler hos veterinæren med ham, og undersøkelsene har alltid vist at han har det bra til å være så gammel, forteller matfar Leonel.

Bodi (30) med en av sine kattevenner. (Guinness rekordbok)

Likevel merker familien at gjeterhunden ikke er like energisk som før. Han er mindre eventyrlysten og har litt problemer med å gå, så nå tilbringer han for det meste tiden sin i hagen sammen med sine fire kattevenner.

– Bobi er enestående, sier Leonel.

